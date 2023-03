LIVE Italia-Nuova Zelanda 5-2, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: mano rubata da 2 delle azzurre al settimo end! (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.01: Un altro errore di Becker e arriva la mano rubata per le azzurre da due punti! Finalmente un end giocato senza sbavature dalla squadra Italiana che ha messo in difficoltà le avversarie e ha tratto il massimo! 5-2 Italia 20.58: Lungo il tiro di Becker, c’è ancora una stone azzurra a punto quando mancano due tiri alla fine, Constantini proverà a mettere la seconda… 20.55: Una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri, neozelandesi non precise in questo end 20.52: Due stone azzurre a punto a sei tiri dal termine dell’end 20.47: Due stone azzurre a punto dopo 5 tiri del settimo end 20.42: Manca sempre qualcosa alle azzurre per prendere il largo. ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.01: Un altro errore di Becker e arriva laper leda due punti! Finalmente un end giocato senza sbavature dalla squadrana che ha messo in difficoltà le avversarie e ha tratto il massimo! 5-220.58: Lungo il tiro di Becker, c’è ancora una stone azzurra a punto quando mancano due tiri alla fine, Constantini proverà a mettere la seconda… 20.55: Una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri, neozelandesi non precise in questo end 20.52: Due stonea punto a sei tiri dal termine dell’end 20.47: Due stonea punto dopo 5 tiri delend 20.42: Manca sempre qualcosa alleper prendere il largo. ...

