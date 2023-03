LIVE Italia-Nuova Zelanda 3-2, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: azzurre ancora avanti ma quante occasioni perse (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52: Due stone azzurre a punto a sei tiri dal termine dell’end 20.47: Due stone azzurre a punto dopo 5 tiri del settimo end 20.42: Manca sempre qualcosa alle azzurre per prendere il largo. Stavolta era abbastanza comoda la possibilità di prendere 2 punti ma ne arriva uno solo perchè l’ultimo tiro di Constantini è corto. Altra occasione gettata al vento dalle Italiane che sono avanti 3-2 20.38: Due le stone azzurre a punto quando mancano 2 tiri alla fine dell’end 20.32: A dare una mano alle azzurre la doppia imprecisione di Thompson. Ci sono 4 stone azzurre a punto quando mancano 4 tiri alla fine 20.30: ancora poco precisa Romei. Ci sono due stone ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.52: Due stonea punto a sei tiri dal termine dell’end 20.47: Due stonea punto dopo 5 tiri del settimo end 20.42: Manca sempre qualcosa alleper prendere il largo. Stavolta era abbastanza comoda la possibilità di prendere 2 punti ma ne arriva uno solo perchè l’ultimo tiro di Constantini è corto. Altra occasione gettata al vento dallene che sono3-2 20.38: Due le stonea punto quando mancano 2 tiri alla fine dell’end 20.32: A dare una mano allela doppia imprecisione di Thompson. Ci sono 4 stonea punto quando mancano 4 tiri alla fine 20.30:poco precisa Romei. Ci sono due stone ...

