LIVE Italia-Nuova Zelanda 2-2, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: mano rubata dalle neozelandesi nel quinto end (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17: Constantini si prende il rischio, sbaglia la bocciata e la Nuova Zelanda ruba la mano conquistando il punto del pareggio. Non una grande Italia finora, tante imprecisioni. Il pari è giusto per quello che si è visto finora. Le azzurre devono cambiare marcia nella seconda parte. 2-2 20.15: Due stone neozelandesi a punto quando manca l’ultimo tiro di Constantini. Non ha giocato bene l’Italia questo quinto end, ora bisogna andare a raccogliere il punto, a meno di una doppia bocciata miracolosa ma anche molto rischiosa 20.11: Lungo il tiro di Lo Deserto che non riesce a piazzare la seconda stone azzurra a punto ma per fortuna resta nella casa. Una stone azzurra a punto a 4 tiri dalla ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.17: Constantini si prende il rischio, sbaglia la bocciata e laruba laconquistando il punto del pareggio. Non una grandefinora, tante imprecisioni. Il pari è giusto per quello che si è visto finora. Le azzurre devono cambiare marcia nella seconda parte. 2-2 20.15: Due stonea punto quando manca l’ultimo tiro di Constantini. Non ha giocato bene l’questoend, ora bisogna andare a raccogliere il punto, a meno di una doppia bocciata miracolosa ma anche molto rischiosa 20.11: Lungo il tiro di Lo Deserto che non riesce a piazzare la seconda stone azzurra a punto ma per fortuna resta nella casa. Una stone azzurra a punto a 4 tiri dalla ...

