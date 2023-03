LIVE Italia-Nuova Zelanda 2-0, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: azzurre in vantaggio dopo due end (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.39: Bocciate e contro bocciate ma c’è una stone azzurra ai margini della casa che potrebbe costringere le neozelandesi a cercare il punto 19.36: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del terzo end 19.32: Si “accontenta” di due punti Constantini che con una bocciata energica spazza via la stone neozelandese e anche quella Italiana che erano a punto: 2-0 Italia dopo due end 19.30: Brava Constantini, ci sono tre stone azzurre a punto quando mancano due tiri alla fine del secondo end 19.24: Doppia bocciata di Lo Deserto che piazza la stone azzurra a punto e libera la casa 19.23: Imprecisa Giorgia Romei, ci sono due stone neozelandesi a punto dopo 8 tiri 19.20: Stone azzurra con guardia sulla destra a punto ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.39: Bocciate e contro bocciate ma c’è una stone azzurra ai margini della casa che potrebbe costringere le neozelandesi a cercare il punto 19.36: Una stone azzurra a punto4 tiri del terzo end 19.32: Si “accontenta” di due punti Constantini che con una bocciata energica spazza via la stone neozelandese e anche quellana che erano a punto: 2-0due end 19.30: Brava Constantini, ci sono tre stonea punto quando mancano due tiri alla fine del secondo end 19.24: Doppia bocciata di Lo Deserto che piazza la stone azzurra a punto e libera la casa 19.23: Imprecisa Giorgia Romei, ci sono due stone neozelandesi a punto8 tiri 19.20: Stone azzurra con guardia sulla destra a punto ...

