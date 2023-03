LIVE – Italia-Nuova Zelanda 0-0: girone Mondiali femminili 2023 curling in DIRETTA (Di lunedì 20 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda, partita valevole per l’ottava sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. La formazione azzurra torna sul ghiaccio determinata a conquistare un altro successo e proseguire il momento positivo per rimanere nelle prime posizioni della classifica. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli dovranno vedersela con la compagine neozelandese, che proverà a guadagnare posizioni. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 Italiane di lunedì 20 marzo a Sandviken, in Svezia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Latestualedi, partita valevole per l’ottava sessione del round robin deidi. La formazione azzurra torna sul ghiaccio determinata a conquistare un altro successo e proseguire il momento positivo per rimanere nelle prime posizioni della classifica. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli dovranno vedersela con la compagine neozelandese, che proverà a guadagnare posizioni. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00ne di lunedì 20 marzo a Sandviken, in Svezia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bancaditalia : RT @Maumol: Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, ospite dell'evento di presentazione del nuovo Affari & Finanza, ha analizzato le cr… - RepubblicaAF : Al panel 'La filiera italiana di qualità' di A&F live hanno partecipato Roberto Giovannini (Kpmg), Dario Baroni (Mc… - jadarf1 : RT @PieraBelfanti: Paolo Gentiloni: 'L'Italia deve pensare al Pnrr e non al ponte di Messina o alla flat tax' - quemper_annick : RT @PieraBelfanti: Paolo Gentiloni: 'L'Italia deve pensare al Pnrr e non al ponte di Messina o alla flat tax' - antoniorosato72 : Paolo Gentiloni: 'L'Italia deve pensare al Pnrr e non al ponte di Messina o alla flat tax'. -