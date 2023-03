LIVE Italia-Canada 2-7, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: azzurre imprecise, arriva la seconda sconfitta (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.39. Canada batte Italia 7-2 nel quarto incontro delle azzurre al Mondiale svedese. Questa sera Italia ancora in campo da favorita contro la Nuova Zelanda. Serve un successo limpido per riprendere la marcia in vista degli impegni più duri dei prossimi giorni 11.38: Qualche errore di troppo e non solo nella seconda parte del match quando le canadesi hanno preso il largo, per l’Italia che incassa la seconda sconfitta del Mondiale ed ora non può permettersi tanti altri passi falsi se vuole continuare ad inseguire il sogno di qualificarsi per la fase ad eliminazione DIRETTA 11.37: Non è giornata di magie per Stefania Constantini che ci prova ma non riesce nella ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.39.batte7-2 nel quarto incontro delleal Mondiale svedese. Questa seraancora in campo da favorita contro la Nuova Zelanda. Serve un successo limpido per riprendere la marcia in vista degli impegni più duri dei prossimi giorni 11.38: Qualche errore di troppo e non solo nellaparte del match quando le canadesi hanno preso il largo, per l’che incassa ladel Mondiale ed ora non può permettersi tanti altri passi falsi se vuole continuare ad inseguire il sogno di qualificarsi per la fase ad eliminazione11.37: Non è giornata di magie per Stefania Constantini che ci prova ma non riesce nella ...

