LIVE Italia-Canada 2-4, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: doppio punto canadese nel sesto end (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.46: Einarson non sbaglia e il Canada si porta in vantaggio di due punti: 2-4 10.45: Constantini riesce nella doppia bocciata, a meno di errori arriveranno due punti per le nordamericane 10.44: Non sbaglia Einarson, ci sono tre stone canadesi a punto. Serve una doppia bocciata per evitare il disastro 10.43: L’Italia ora rischia di subirne tre di punti, Constantini poco precisa nel penultimo tiro, mette la stone a punto ma ne restano due avversarie nella casa 10.42: La doppia bocciata arriva, non perfetta ma le azzurre sono a rischio. C’è una stone canadese a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 10.40: Non precisa Lo Deserto, c’è la possibilità della doppia bocciata canadese che aprirebbe la ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.46: Einarson non sbaglia e ilsi porta in vantaggio di due punti: 2-4 10.45: Constantini riesce nella doppia bocciata, a meno di errori arriveranno due punti per le nordamericane 10.44: Non sbaglia Einarson, ci sono tre stone canadesi a. Serve una doppia bocciata per evitare il disastro 10.43: L’ora rischia di subirne tre di punti, Constantini poco precisa nel penultimo tiro, mette la stone ama ne restano due avversarie nella casa 10.42: La doppia bocciata arriva, non perfetta ma le azzurre sono a rischio. C’è una stonequando mancano gli ultimi 4 tiri 10.40: Non precisa Lo Deserto, c’è la possibilità della doppia bocciatache aprirebbe la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CmccClimate : Cambiamenti climatici 2023: Rapporto di Sintesi IPCC-AR6 ?? Oggi, ore 16:00: presentazione in esclusiva per l'Itali… - Wondercri1982 : Lunedì 20/3 ore 20:30 live 'INSETTI E COSTITUZIONE' Assieme agli amici di 'Autocertificazione Italia' e a 'V_V' pa… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Paul Weller: UFFICIALE quattro concerti in Italia nel 2023. Tutte le info e biglietti ?? Il grande… - VirginRadioIT : Paul Weller: UFFICIALE quattro concerti in Italia nel 2023. Tutte le info e biglietti ?? Il grande Modfather sarà li… - SDSNMed : RT @primaitaly: ??22/3 @primaitaly ospite al convegno internazionale 'Italia: ponte tra le identità Euro-Med' organizzato da @rideuromed_alf… -