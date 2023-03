LIVE Italia-Canada 1-1 | Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA | pareggio delle nordamericane al terzo end

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.53: Si preannuncia una mano importante con le canadesi che piazzano la stone al centro della casa vicina a quella azzurra 9.49: Che rischio per la canadese! Riesce per un soffio a piazzare la stone a punto e nelpareggiano. 1-1 9.48: Ci sono ben quattro stone azzurre a punto, serve un tiro perfetto di Einarson per evitare il disastro al9.45: Constantini piazza anche la terza stone azzurra a punto 9.43: L’errore di Sweeting. Restano due le stone azzurre a punto. Ilpotrebbe essere costretto a prendersi il punto 9.43: Ora sono due le stone azzurre a punto quando mancano 5 tiri alla fine dell’end 9.40: Resta fuori dalla casa dopo la bocciata la stone canadese e l’piazza la sua stone a punto dopo 7 tiri 9.38: ...