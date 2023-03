LIVE Giro di Catalogna 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Primoz Roglic batte Evenepoel allo sprint! 5° Giulio Ciccone (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport! LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DI Catalogna 20231 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 3:48:07 2 Evenepoel Remco Soudal – Quick Step 0:04 3 SCHELLING Ide BORA – hansgrohe 0:06 4 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 0:105 Ciccone Giulio Trek – Segafredo 0:10 6 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 0:10 7 GODON Dorian AG2R Citroën Team 0:10 8 VAN WILDER Ilan Soudal – Quick Step 0:10 9 MENTEN Milan Lotto Dstny 0:10 10 COQUARD Bryan Cofidis 0:10 LA CLASSIFICA DELLA PRIMA tappa DEL Giro DI Catalogna 2023 1 ROGLI? Primož ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport! LA CLASSIFICA GENERALE DELDI1 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 3:48:07 2Remco Soudal – Quick Step 0:04 3 SCHELLING Ide BORA – hansgrohe 0:06 4 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 0:105Trek – Segafredo 0:10 6 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 0:10 7 GODON Dorian AG2R Citroën Team 0:10 8 VAN WILDER Ilan Soudal – Quick Step 0:10 9 MENTEN Milan Lotto Dstny 0:10 10 COQUARD Bryan Cofidis 0:10 LA CLASSIFICA DELLA PRIMADELDI1 ROGLI? Primož ...

