LIVE Giro di Catalogna 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km al traguardo! Cinque in fuga, ma il gruppo è in rimonta (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Sono 70 i km al traguardo! 15.18 Il gruppo si è messo a fare sul serio. Ora il ritardo degli inseguitori è di soli due minuti. 15.13 Meno di 20 km alla salita dell’Alt de la Ganga. 15.10 Per la prima volta il vantaggio dei fuggitivi scende al di sotto dei tre minuti. 15.06 Due ore di corsa circa: la media si attesta intorno a 42 km/h. 15.03 Ricordiamo i 5 fuggitivi di giornata: Rune Herregodts ( Intermarché-Circus-Wanty), Alessandro De Marchi (Team Jayco-AlUla), Oscar Onley (Team DSM), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos-BH). 14.58 Sono 85 i km all’arrivo. 14.54 Il gruppo accorcia ancora. Ora il distacco dai fuggitivi è di 3’10”. 14.50 Prossima asperità: l’Alt de la Ganga, a cui mancano ancora una trentina di chilometri. 14.45 Il vantaggio ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 Sono 70 i km al15.18 Ilsi è messo a fare sul serio. Ora il ritardo degli inseguitori è di soli due minuti. 15.13 Meno di 20 km alla salita dell’Alt de la Ganga. 15.10 Per la prima volta il vantaggio dei fuggitivi scende al di sotto dei tre minuti. 15.06 Due ore di corsa circa: la media si attesta intorno a 42 km/h. 15.03 Ricordiamo i 5 fuggitivi di giornata: Rune Herregodts ( Intermarché-Circus-Wanty), Alessandro De Marchi (Team Jayco-AlUla), Oscar Onley (Team DSM), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos-BH). 14.58 Sono 85 i km all’arrivo. 14.54 Ilaccorcia ancora. Ora il distacco dai fuggitivi è di 3’10”. 14.50 Prossima asperità: l’Alt de la Ganga, a cui mancano ancora una trentina di chilometri. 14.45 Il vantaggio ...

