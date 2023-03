Lite Annunziata-Roccella | Associazione Utenti tv fa esposto ad Agcom

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo lo scambio tra Luciae la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenianel corso dell’ultima puntata di ‘Mezz’Ora in Più’ su Rai3, l’dei servizi Radiotelevisivi interviene annunciando unall’Autorità per le comunicazioni e una richiesta di incontro al CdA della Rai. “In un programma di informazione della rete pubblica, dove sono presenti ospiti istituzionali e rappresentanti di Governo e Parlamento, non è tollerabile l’utilizzo di linguaggi scurrili”, spiega l’all’Adnkronos. E sottolinea: “I termini utilizzati da Lucianel suo sfogo sono forse più adatti a trasmissioni trash come il ‘Grande Fratello’, e oltre ad essere inopportuni potrebbero rappresentare una ...

Ospite da Lucia, la ministra Roccella afferma che tutti i problemi sono risolvibili con l'adozione in casi particolari: nulla di più falso, come dimostrano i lunghi e costosi procedimenti ...

