L'Italia torna al medioevo. Per le destre la maternità surrogata è un "reato più grave della pedofilia" (Di lunedì 20 marzo 2023) La maternità surrogata "è un reato grave, più grave della pedofilia". Lo ha detto Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, questa mattina a Omnibus su La7 commentando un'intervista dell'ex senatore Pillon. "Siamo di fronte a persone che vogliono scegliere un figlio come la tinta di casa", ha aggiunto. Si tratta di parole che, com'è facile immaginare, stanno suscitando scalpore e indignazione tra le opposizioni che gridano allo scandalo e, soprattutto, gran parte degli italiani che la pensano in modo diametralmente opposta a FdI. Le parole di Pillon sulla maternità surrogata Il riferimento di Mollicone è all'intervista su La Stampa dell'ex senatore leghista, Simone Pillon. "Si vuole demolire la famiglia, passo dopo passo.

