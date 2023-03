L’Italia non tema per le sue banche. Lo scudo di Giorgetti e Visco (Di lunedì 20 marzo 2023) Calma e sangue freddo. Se non altro perché le banche italiane, tradizionali e radicate al territorio, se la passano meglio di molte altre. Almeno per ora. Nelle ore in cui l’Europa vive un’altra giornata al cardiopalma, scontando i postumi dell’operazione Ubs-Credit Suisse, dalle massime autorità di vigilanza e controllo sulla finanza e l’economia, il Tesoro e Bankitalia, arrivano rassicurazioni non da poco. Il primo scudo lo alza Giancarlo Giorgetti. “Mi sembra che adesso i mercati si siano un attimo calmati, credo che la situazione in Europa sia sotto controllo. Noi siamo in costante contatto con le autorità di regolazione soprattutto per il sistema bancario italiano siamo tranquilli”, ha chiarito il responsabile di Via XX Settembre a margine di un evento organizzato da Intesa San Paolo. “Riteniamo che le ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 marzo 2023) Calma e sangue freddo. Se non altro perché leitaliane, tradizionali e radicate al territorio, se la passano meglio di molte altre. Almeno per ora. Nelle ore in cui l’Europa vive un’altra giornata al cardiopalma, scontando i postumi dell’operazione Ubs-Credit Suisse, dalle massime autorità di vigilanza e controllo sulla finanza e l’economia, il Tesoro e Bankitalia, arrivano rassicurazioni non da poco. Il primolo alza Giancarlo. “Mi sembra che adesso i mercati si siano un attimo calmati, credo che la situazione in Europa sia sotto controllo. Noi siamo in costante contatto con le autorità di regolazione soprattutto per il sisbancario italiano siamo tranquilli”, ha chiarito il responsabile di Via XX Settembre a margine di un evento organizzato da Intesa San Paolo. “Riteniamo che le ...

