(Di lunedì 20 marzo 2023), giovane scrittore partenopeo di storie pulp metropolitane, presenterà il suo: “”, con postfazione di Sergio Brancato, edito da Homo Scrivens, sabato 25 marzo ore 11.30 presso la Libreria Raffaello Vomero, sita in via Kerbaker 35. Unche desta interesse – tanto da esordire al posto n°51 della classifica di Amazon – sezione narrativa-, nonostante nelle librerie di tutta Italia esca il prossimo 24 marzo – e che racconta temi complessi come la depressione, il bipolarismo, l’abuso di sostanze, con un tono dark ma ironico. «Più che di slapstick comedy, potremmo parlare di una slapstick tragedy. Una forma del narrare in cui l’ironia diviene definitivamente la forma estetica della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: LIBRI - 'L’inferno è dietro l’angolo', il nuovo romanzo di Raffaele Cars, presentazione a Napoli sabato 25 marzo https:… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIBRI - 'L’inferno è dietro l’angolo', il nuovo romanzo di Raffaele Cars, presentazione a Napoli sabato 25 marzo https:… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIBRI - 'L’inferno è dietro l’angolo', il nuovo romanzo di Raffaele Cars, presentazione a Napoli sabato 25 marzo https:… - apetrazzuolo : LIBRI - 'L’inferno è dietro l’angolo', il nuovo romanzo di Raffaele Cars, presentazione a Napoli sabato 25 marzo - napolimagazine : LIBRI - 'L’inferno è dietro l’angolo', il nuovo romanzo di Raffaele Cars, presentazione a Napoli sabato 25 marzo -

...però per Rachele rischierà presto di trasformarsi in un. ...boss per mascherare la sua attività medica clandestinale ... Ma ora che'assetto di Città - Palazzo è destinato a cambiare per ...Ma cosa si celaquesta scelta Non certo preoccupazioni di ... se perfino Tremonti, del suo stesso partito, ha escluso'... luoghi ormai ridotti addantesco, di eterne attese e violente ...... raccontando luci e ombre della sua vita privata,'... 'Ho dovuto accettare il terribile dolore della separazione, un...