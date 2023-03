L'incidente in moto, il coma. Addio a Iuri Lapicus, star delle arti marziali (Di lunedì 20 marzo 2023) Iuri Lapicus, star italiana della Mma a livello mondiale, è morto dopo tre giorni di coma. Lo scorso venerdì, era rimasto vittima di un tragico incidente in moto Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 marzo 2023)italiana della Mma a livello mondiale, è morto dopo tre giorni di. Lo scorso venerdì, era rimasto vittima di un tragicoin

