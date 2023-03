L’importanza di rendere partecipi i genitori | le periodiche comunicazioni dei docenti | dai colloqui settimanali e quadrimestrali | al PTOF e le attività aggiuntive Come lavorare al meglio

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 20 marzo 2023) L'intensificazione del rapporto scuola-famiglia, alla luce anche dei recenti episodi (per la verità molto limitati ma presenti, purtroppo, in alcune realtà scolastiche), è non solo fondamentale ma, in alcuni casi, indispensabile e da supporto al complessivo intervento che pone in essere la scuola e che attuano, nella loro libertà di insegnamento, i. Libertà che, inutile dirlo, il video che sta girando sui social, in queste ore, mina profondamente, ledendo, in maniera evidente e preoccupante, anche la dignità dei. E non solo deicoinvolti direttamente in questo barbaro attentato alla nostra professione, ma di tutti iche, prescindendo l’ordine e il grado, sono, giornalmente, costretti a confrontarsi con esigenze mutate, aspettative, talvolta, inverosimili e con ...