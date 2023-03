(Di lunedì 20 marzo 2023) Sconfitta casalinga del PSG nella28 di1, ilinterrompe l’imbattibilità del Reims e accorcia a -7 dalla vetta. Successi anche per Lens, Monaco e Lille che mantengono le rispettive posizioni in classifica, mentre prosegue l’ottimo momento del Montpellier. Pareggiano Nizza e Lione.1,28: PSG-Rennes 0-2, Reims-1-2, Lens-Angers 3-0, Lione-Nantes 1-1, Strasburgo-Auxerre 2-0 Il risultato più clamoroso di questo turno arriva dalla capitale, dove il Paris Saint-Germain perde 0-2 contro il Rennes e si ferma dopo quattro vittorie consecutive in campionato. I rossoneri tornano al successo dopo due gare e mantengono il quinto posto: vantaggio di Toko Ekambi al 45’, poi l’ex Lione serve l’assist per il raddoppio di Kalimuendo al 48’. Dopo 19 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : Ligue 1, giornata 28: affonda il PSG, il Marsiglia è a -7 #Lens #Lille #Lione #Monaco #Nizza #OlympiqueMarsiglia… - CalcioPillole : #Ligue1, il recap della 28a giornata: crolla il #PSG, il #Marsiglia vola con #Sanchez. - sportli26181512 : Psg-Rennes 0-2, gol e highlights: Messi e compagni ko tra i fischi: Dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions Le… - filadelfo72 : Risultati anticipi di Ligue 1 2023 28esima giornata e tutte le partite di domenica 19 marzo - RisparmioG : Risultati anticipi di Ligue 1 2023 28esima giornata e tutte le partite di domenica 19 marzo -

La 28esimadi1 vede il Psg uscire sconfitto per mano del Rennes per 2 - 0. I padroni di casa amministrano il pallino del gioco per tutto il corso della gara, ma Messi e Mbappé non possono nulla ...... nel primo Toko Ekambi e nel secondo Kalimuendo PARIGI " Domenica 19 marzo al Parco dei Principi andrà in scena PSG - Stade Rennes , gara valida per la ventottesimadella1 2022 - 2023:...Le formazioni ufficiali di Psg - Nantes , sfida valida per la ventottesimadella1 2022/2023 . Eliminati dalla Champions League e dalla Coppa di Francia, ai parigini non resta che concentrarsi sul campionato e amministrare un cospicuo vantaggio da qui a fine ...

Premier League, i risultati della 28^ giornata: vince l'Arsenal, pari ... Sky Sport

Ora il campionato osserverà una settimana di stop per lasciare spazio alle qualificazioni agli Europei. Las Francia incontrerà i Paesi Bassi e l’Irlanda ...Clamoroso tonfo casalingo per il PSG che sotto i colpi del Rennes tra le mura del Parco dei Principi, infuocando ancor di più la tempesta delle polemiche che ormai imperversa nella Capitale ...