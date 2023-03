(Di lunedì 20 marzo 2023) In esclusiva su Vanity Fair, una scena di 30 anni in un giorno, il film di Marco Salom che racconta il dietro le quinte del grande ritorno live del Liga dopo il Covid

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iosonomuma : @ilb4ttista Ovviamente nessun cinema di Parma lo proietta però in compenso c'è il documentario su Ligabue o Louis T… - RadioDueLaghi : Mancano pochi giorni alla proiezione di Ligabue 30 anni in un giorno, film documentario che racconta le emozioni de… -

Luciano- 30 anni in un giorno, un film - backstage corale che i fan ameranno. Il racconto di un'... Unmusicale creato ad arte per far cantare chi guarda sulle note del suo ...È decisamente di buon umore Luciano, quando presenta il film a Roma, e si racconta volentieri alla stampa. Si sente felice perché ha visto ilper la prima volta e si è molto ...Cosìparla di cosa ha provato rivedendo il live del 4 giugno scorso immortalato nel ... E sull'esperienza di girare ilha detto riferendosi al regista 'spesso lo mandavo a quel ...

Ligabue e il documentario su Campovolo 2022: la clip in anteprima Vanity Fair Italia

Ligabue - 30 anni in un giorno, il film che racconta il concerto a Campovolo dello scorso anno, arriva al cinema come uscita evento il 20, 21 e 22 marzo: nella presentazione a Roma, la rockstar ha par ...Il racconto di un'intera carriera attraverso attraverso le voci di fan e amici presenti al trionfale concerto di Campovolo 2022. Un documentario musicale creato ad arte per far cantare chi guarda sull ...