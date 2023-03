Ligabue - 30 anni in un giorno, la recensione: non cambierebbe la sua vita con nessun’altra… e ha ragione (Di lunedì 20 marzo 2023) La recensione di Ligabue - 30 anni in un giorno: il film che racconta il concerto a Campovolo dello scorso anno, arriva al cinema come uscita evento il 20, 21 e 22 marzo: è stato uno dei primi concerti a riaprire il mondo della musica dal vivo, dopo due anni di pausa forzata. "Pensa alla cosa di cui non puoi fare a meno. Pensa che per 3 anni non lo puoi fare. Ansia, rabbia, impazienza e ansia da prestazione. Ecco come mi sento. Se metto insieme tutte queste cose capisci che in questo Campovolo c'è in ballo tanta roba". È proprio la voce di Ligabue, in questa confessione a cuore aperto, ad aprire il film che vi raccontiamo nella recensione di Ligabue - 30 anni in un giorno, che racconta il concerto a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) Ladi- 30in un: il film che racconta il concerto a Campovolo dello scorso anno, arriva al cinema come uscita evento il 20, 21 e 22 marzo: è stato uno dei primi concerti a riaprire il mondo della musica dal vivo, dopo duedi pausa forzata. "Pensa alla cosa di cui non puoi fare a meno. Pensa che per 3non lo puoi fare. Ansia, rabbia, impazienza e ansia da prestazione. Ecco come mi sento. Se metto insieme tutte queste cose capisci che in questo Campovolo c'è in ballo tanta roba". È proprio la voce di, in questa confessione a cuore aperto, ad aprire il film che vi raccontiamo nelladi- 30in un, che racconta il concerto a ...

