Liga | giornata 26 | il Barça vince il ‘Clásico’ e va a +12

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il Barcellonailnella26 dellae si allontana dal Real Madrid (+12), mettendo una seria ipoteca sulla vittoria del campionato. L’Atlético non si ferma più, tornano al successo Real Sociedad e Athletic Bilbao mentre il Getafe guadagna posizioni in classifica. Vittorie anche per Betis e Villarreal.26:-Real Madrid 2-1, Atlético-Valencia 3-0, Valladolid-Athletic Bilbao 1-3 Il Barcellona si aggiudica per 2-1 il big match dicontro il Real Madrid e aumenta il distacco sul secondo posto, trovando la decima vittoria nelle ultime undici partite di campionato. I blancos si fermano dopo cinque risultati utili di fila e, molto probabilmente, dicono addio alla possibilità di lottare per il primato. ...

Già in campo invece in Cile con la Primera Division , in Uruguay , Venezuela ede Expansion MX ...dal posticipo tra Ancona e Cesena in programma alle ore 20.30 e valido per la 33sima. Il ...Vittoria cruciale in chiave titolo per il Barcellona, che ha battuto per 2 - 1 il Real Madrid al Camp Nou nel big match della 26esimadella. I blancos, avanti al 9' grazie all'autorete di Araujo, sono stati rimontati dai gol di Roberto al 45' e dell'ex milanista Kessie al 92'. Grazie a questo successo, la squadra di ...Le selezioni di Xavi e Carlo Ancelotti per la 26esimade La, che vede il Barcellona ospitare il Real Madrid . Il fischio d'inizio del Clasico è in programma per le ore 21:00 al Camp Nou. Barcellona (4 - 3 - 3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, ...

