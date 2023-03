Liberati operatore umanitario Usa e giornalista francese rapiti in Niger e Mali (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono stati rilasciati l’operatore umanitario americano Jeffery Woodke, rapito in Niger più di sei anni fa, e il giornalista francese Olivier Dubois, rapito in Mali nell’aprile 2021 e liberato in Niger. Entrambi si trovano ora a Niamey. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, su Twitter si è detto ”gratificato e sollevato nel vedere il rilascio dell’ostaggio americano Jeff Woodke dopo oltre sei anni di prigionia”. Sullivan ha quindi voluto ”ringraziare il Niger per il suo aiuto nel riportarlo a casa e nel riavvicinarlo ai suoi cari”. Woodke era stato rapito dalla sua casa ad Abalak, in Niger, nell’ottobre del 2016 da uomini che gli avevano teso un’imboscata e avevano ucciso le sue ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono stati rilasciati l’americano Jeffery Woodke, rapito inpiù di sei anni fa, e ilOlivier Dubois, rapito innell’aprile 2021 e liberato in. Entrambi si trovano ora a Niamey. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, su Twitter si è detto ”gratificato e sollevato nel vedere il rilascio dell’ostaggio americano Jeff Woodke dopo oltre sei anni di prigionia”. Sullivan ha quindi voluto ”ringraziare ilper il suo aiuto nel riportarlo a casa e nel riavvicinarlo ai suoi cari”. Woodke era stato rapito dalla sua casa ad Abalak, in, nell’ottobre del 2016 da uomini che gli avevano teso un’imboscata e avevano ucciso le sue ...

