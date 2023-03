"Li spacciano per propri figli": Rampelli dice la verità, la sinistra lo insulta (Di lunedì 20 marzo 2023) Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli incriminato per aver pronunciato questa frase a In Onda al cospetto di David Parenzo e Concita DeGregorio: «Coppie gay spacciano per propri figli bambini avuti con la maternità surrogata». Quindi la vecchia idea che un bambino sia figlio di un papà e di una mamma è una idea fascista? Il fatto che la natura abbia posto a condizione della formazione di una nuova vita l'incontro tra un maschio e una femmina, e abbia escluso che una vita possa scaturire dall'incontro tra due maschi o tra due femmine, è un fatto ormai superato, sconveniente e in contrasto con la democrazia? È importante sapere queste cose, così ci adeguiamo al nuovo regime. E tappiamo la bocca a Rampelli che osa sostenere la tesi reazionaria che un ragazzino nato da una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Il vicepresidente della Camera Fabioincriminato per aver pronunciato questa frase a In Onda al cospetto di David Parenzo e Concita DeGregorio: «Coppie gayperbambini avuti con la maternità surrogata». Quindi la vecchia idea che un bambino siao di un papà e di una mamma è una idea fascista? Il fatto che la natura abbia posto a condizione della formazione di una nuova vita l'incontro tra un maschio e una femmina, e abbia escluso che una vita possa scaturire dall'incontro tra due maschi o tra due femmine, è un fatto ormai superato, sconveniente e in contrasto con la democrazia? È importante sapere queste cose, così ci adeguiamo al nuovo regime. E tappiamo la bocca ache osa sostenere la tesi reazionaria che un ragazzino nato da una ...

