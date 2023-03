Lgbt | Mulè | ' ripartiamo da ddl Zan ma utero in affitto è crimine | no sanatorie ex post'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Noi siamo stati e siamo pronti ad andare incontro alle coppie diverse da quelle previste dall'articolo 29 della Costituzione, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna. Per questo dico sediamoci intorno a un tavolo, discutiamo,dal ddl Zan. Prima però liberiamoci del pregiudizio per cui da un lato c'è chi è a favore dei diritti, dall'altro gli omofobi. Questa non è una premessa a partire dalla quale si può discutere". Lo afferma Giorgio, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, intervistato dal 'Corriere della Sera'. "Il ddl Zan -ricorda- è stato affossato perché si basava su presupi ideologici e introduceva, ad esempio, la teoria del gender fluid a scuola. Riprendiamolo, modifichiamolo. Inseriamo la tutela dei diritti dei bambini nati da precedenti relazioni e ...