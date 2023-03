(Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “Laè l'ultima forma di mercificazione del corpo delle donne e della vita umana, che non amplia la sfera dei diritti delle persone. Faccio fatica a pensare che esista un ‘diritto al figlio', un diritto cioè di una persona o di una coppia su un altro essere umano, e meno ancora può esistere se la sua realizzazione comporta la scelta di quale tipo di figlio, di fatto l'acquisto, e l'affitto del corpo di una donna. davvero non si comprende per quale motivo la sinistra ne voglia fare una bandiera identitaria. Mi chiedo se su un tema così delicato e controverso l'area cattolica e riformista del Pd sia d'accordo con la linea imposta dalla segretaria Elly Schlein". Lo afferma Maurizio, capo politico di Noi moderati. "Quando si parla di diritti di genitorialità, i diritti dei bambini sarebbe ...

Io la capisco: le vostre priorità sono altre', come i migranti, i rave party e negare i diritti alle coppie. 15.40 Tratta di migranti: interrogazione di'Il governo non intende piegarsi ...LaRoma è una squadra di calcio a 5friendly, nata prima come un gruppo di amici che organizzava partite in un contesto protetto dalle discriminazioni e poi rapidamente diventata un'......di studi di genere e alle misure di sensibilizzazione scolastica nei confronti della comunità, ... E c'è anche Maurizio. Che dire di lui È tutto casa e chiesa, anzi Comunione e liberazione o ...

Lgbt: Lupi, ‘su maternità surrogata parlino cattolici Pd, velocizzare adozioni’ La Sicilia

Lo afferma Maurizio Lupi, capo politico di Noi moderati. “Quando si parla di diritti di genitorialità, i diritti dei bambini sarebbe opportuno discutere -aggiunge- mettendo da parte posizioni ...