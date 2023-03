Lgbt: Appendino-Maiorino, 'utero in affitto? Non è sul tavolo, Mollicone parla a vanvera' (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “Le parole dell'esponente di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, secondo cui la maternità surrogata è peggio della pedofilia, sono gravissime e meritano il massimo sdegno da parte di tutti. Continua la campagna della destra di negazione dei diritti dei bambini parlando di quello che non è un argomento sul tavolo perché non si sta in alcun modo parlando di introdurla in Italia". Così la deputata M5S Chiara Appendino e la coordinatrice del Comitato politiche di genere e diritti civili del Movimento 5 stelle Alessandra Maiorino. "È chiaro - proseguono le due esponenti pentastellate - il loro obiettivo di spostare il focus del dibattito sulla maternità surrogata per non ammettere che stanno discriminando bambini in carne e ossa negandogli dei diritti che in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “Le parole dell'esponente di Fratelli d'Italia Federico, secondo cui la maternità surrogata è peggio della pedofilia, sono gravissime e meritano il massimo sdegno da parte di tutti. Continua la campagna della destra di negazione dei diritti dei bambinindo di quello che non è un argomento sulperché non si sta in alcun modondo di introdurla in Italia". Così la deputata M5S Chiarae la coordinatrice del Comitato politiche di genere e diritti civili del Movimento 5 stelle Alessandra. "È chiaro - proseguono le due esponenti pentastellate - il loro obiettivo di spostare il focus del dibattito sulla maternità surrogata per non ammettere che stanno discriminando bambini in carne e ossa negandogli dei diritti che in ...

