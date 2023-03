Lettera di Gabriele D’Annunzio in vendita sul web | rubata dalla Biblioteca nazionale centrale

(Di lunedì 20 marzo 2023) È stata ritrovata quasi per caso, visto che era stata messa insu Ebay. Era stato un collezionista privato di Viterbo a mettere inladidel 18 novembre del 1926, ma i carabinieri del Nucleo Tutela del patrimonio ha scoperto lae si è adoperato per il recupero della missiva scritta dal noto poeta italiano. Il furto oltre dieci anni faSi tratta di unache era statanel 2012di Castro Pretorio a Roma, finita probabilmente nel mercato clandestino e acquistata dal collezionista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Lettera di Gabriele D’Annunzio in vendita sul web: rubata 10 anni fa dalla Biblioteca nazionale centrale - infoitinterno : Lettera di Gabriele D'Annunzio ritrovata a Roma - Italia_Nostra : #goodnews Ritrovata dai @_Carabinieri_ reparto antiquariato del TPC, una lettera di Gabriele D'Annunzio trafugata d… - rep_roma : Lettera di Gabriele D'Annunzio ritrovata a Roma: rubata 10 anni fa, è stata restituita alla Biblioteca nazionale [a… - vivereroma : Restituita alla Biblioteca Nazionale di Roma una lettera di Gabriele D'Annunzio -

