Leo Messi umiliato nel suo stadio | quando appare sul maxi-schermo | Video

(Di lunedì 20 marzo 2023) La storia tra Leoe il Psg è prossima alla conclusione? Quanto accaduto nel corso della partita con il Rennes sa già di addio, con il fuoriclasse argentino che è stato fischiato addirittura al momento della presentazione.è apparsa la sua foto sugli schermi del Parc des Princes, dagli spalti sono piovuti parecchi fischi, che sicuramente non avranno fatto piacere a, autore finora di 18 gol e 17 assist in 32 partite. Fischi che sicuramente si spiegano con l'enorme delusione parigina per l'ennesimo fallimento in Champions League, con il Psg che è stato eliminato dal Bayern Monaco agli ottavi senza segnare neanche un gol. L'unico che è stato risparmiato dalla contestazione dei tifosi è stato Kylian Mbappè, che vanta sempre un trattamento differente dagli altri. Eppure asi può imputare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DeadlineDayLive : ?? Jorge Messi, Leo's father, in Saudi Arabia! ?????? (?? @gerardromero) - fcbarcelona_tr : Leo Messi ?? - gippu1 : In #ManCityLipsia Erling Braut Haaland diventa il SECONDO giocatore capace di segnare 5 gol in una partita a elimin… - claudiosutiono : RT @psg_chief: ? | PSG players on International Duty : ??Kylian Mbappe ?????? ??Fabian Ruiz ???? ??Gigio Donnarumma ???? ??Marco Verratti ????… - soymagaaaaa : No se dice Leo Messi se dice NUESTRO AMORCITO -

Oltre ai Blancos, anche il Paris Saint Germain potrebbe virare su Lukaku con gli addii di Neymar nel mirino proprio del Chelsea e di, che potrebbe decidere di non rinnovare il proprio ...In zona Ina Casa via del Volontario, via Mengoni, via Sacconi; in zona Padulli le vie San, ...ai lavori pubblici Mattia Morolli - Ad aprile questi lavori si andranno ad integrare con quellia ...Sembra, ma non lo è. E forse è pure meglio. Almeno in questo momento, cruciale, della stagione. In ... Ovvero Alexis Sanchez, ritratto di spalle in una postura che richiama il più illustre. Ma ...

Psg, Messi ai saluti Il Barcellona lo aspetta Fantacalcio ®

L’Equipe odierno mette in prima pagina il cileno ex attaccante dell’Inter che sta facendo meraviglie. Mentre l’argentino, che guadagna 13 volte di più, si guarda attorno per cambiare aria a fine stagi ...Sembra impossibile quanto è avvenuto prima del match perso dal PSG contro il Rennes, eppure è tutto vero: Leo Messi è stato fischiatissimo dai ...