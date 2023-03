Leggere la storia d’Italia dalla prospettiva cinese. Il libro di Sisci (Di lunedì 20 marzo 2023) La Cina ha sempre creduto nella storia. Fin dall’antichità, dai tempi di Confucio e Mozi, da quando la dinastia Zhou compilò il Registro dei Riti, il Li Ji, uno degli elementi culturali più importanti, se non il più importante, è stato la storia e la sua scrittura piuttosto che i testi sacri religiosi, siano essi la Bibbia o il Corano. Quindi comprendere gli Stati e le civiltà significa analizzarne la storia. Mettere ordine storico sulla dinastia e sul passato era la priorità ideologica massima di ogni dinastia regnante. Scrivere la storia era lo strumento ultimo di giustificazione ideologica e di legittimazione del potere. Da oltre un secolo, la Cina sta attraversando un doloroso processo di modernizzazione – che in realtà è un processo di occidentalizzazione – simile ma più profondo e veloce del processo con cui la ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 marzo 2023) La Cina ha sempre creduto nella. Fin dall’antichità, dai tempi di Confucio e Mozi, da quando la dinastia Zhou compilò il Registro dei Riti, il Li Ji, uno degli elementi culturali più importanti, se non il più importante, è stato lae la sua scrittura piuttosto che i testi sacri religiosi, siano essi la Bibbia o il Corano. Quindi comprendere gli Stati e le civiltà significa analizzarne la. Mettere ordine storico sulla dinastia e sul passato era la priorità ideologica massima di ogni dinastia regnante. Scrivere laera lo strumento ultimo di giustificazione ideologica e di legittimazione del potere. Da oltre un secolo, la Cina sta attraversando un doloroso processo di modernizzazione – che in realtà è un processo di occidentalizzazione – simile ma più profondo e veloce del processo con cui la ...

