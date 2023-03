Legambiente Avellino-Alveare | «Distaccarsi dall’ente provinciale è un errore»

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Il comune dicontinua la sua strada verso la creazione di una nuova azienda per la gestione dei rifiuti in città. L’idea diè un. A sostenerlo è il circolo. «La nostra opinione in merito a questa idea dell’amministrazione Festa è sempre stata chiara. Abbiamo più volte parlato con il sindaco e abbiamo esposto le nostre preoccupazioni a riguardo», spiega il presidente di, Antonio Di Gisi. La notizia della Corte dei Conti dei giorni scorsi conferma la posizione del circolo cittadino che continua a sostenere la linea per cui bisogna mantenere la provincializzazione del servizio e non bisogna ...