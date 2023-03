Leao: in settimana è previsto un incontro per il rinnovo (Di lunedì 20 marzo 2023) Secondo La Gazzetta dello Spor t, in settimana è previsto un ulteriore incontro per negoziare il nuovo contratto, ma è improbabile che si raggiunga un accordo. Il Milan continua a credere nel rinnovo ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 20 marzo 2023) Secondo La Gazzetta dello Spor t, inun ulterioreper negoziare il nuovo contratto, ma è improbabile che si raggiunga un accordo. Il Milan continua a credere nel...

