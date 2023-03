Le visualizzazioni dell’odio | come crescere facile sui social

(Di lunedì 20 marzo 2023) Chiedersi il perché delle cose fa parte del mio mestiere. Perciò, non ho potuto che soffermarmi sul potere di un certo tipo di narrativa. Sono mesi che aprendo Linkiesta trovo sempre e solo un nome a firma dell’articolo più letto. Quando va male, occupa la terza e la seconda posizione insieme. Si tratta della rubrica al vetriolo di Soncini, che tra un acciocché è un commento inappropriato riesce a dire quello che la gente lamenta di non poter più dire. Anzi, forte di quel pubblico di riferimento, nutre l’idea di un giornalismo libero, quando, a conti fatti, si tratta sempre della solita solfa, cattiveria inzaccherata con un buon italiano per scrivere e riscrivere quello che purtroppo, quasi tutte le persone dicono. Le stesse aggressioni verbali del pubblico lettore, farcite di finta sagacia, messe nero su una pagina digitale, fanno parecchie. Perché? ...

Kelsey Laurier non riesce a capire il motivonei suoi confronti. Da quando nel 2021 ha iniziato a creare ...al tema'... In un video con più di 16 milioni di, una donna di ...Meg White è l'incarnazione'idea dei White Stripes. A fronte ..."Mentre nelle ultime 24 ore mi arrivava addosso tutto questo...che noi che siamo online tendiamo a premiare con......su canali che hanno centinaia di migliaia di. Non ... Se fanno video li consegnino alle forze'ordine". Non è stata ...solidarietà alla collega bersaglio di una campagna dinata ...