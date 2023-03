Le uova di Pasqua, ne conosci simbologia e significato? (Di lunedì 20 marzo 2023) Non c’è Pasqua senza uova: da quelle coloratissime, decorate insieme ai più piccini per trascorrere qualche momento in famiglia, a quelle squisite di cioccolato, che contengono sempre qualche sorpresa curiosa. Ma com’è nata questa tradizione? Dietro l’usanza di scambiarsi le uova durante le festività Pasquali si cela un significato simbolico molto profondo, che ha origini ben prima della nascita del cristianesimo. Scopriamolo insieme. Il significato simbolico delle uova Le uova sono senza dubbio il principale simbolo della Pasqua. C’è quello di cioccolato, che viene ormai declinato in infinite varietà, e che grandi e piccini attendono di poter scartare con tanta emozione. Ma ci sono anche le comunissime uova di ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 marzo 2023) Non c’èsenza: da quelle coloratissime, decorate insieme ai più piccini per trascorrere qualche momento in famiglia, a quelle squisite di cioccolato, che contengono sempre qualche sorpresa curiosa. Ma com’è nata questa tradizione? Dietro l’usanza di scambiarsi ledurante le festivitàli si cela unsimbolico molto profondo, che ha origini ben prima della nascita del cristianesimo. Scopriamolo insieme. Ilsimbolico delleLesono senza dubbio il principale simbolo della. C’è quello di cioccolato, che viene ormai declinato in infinite varietà, e che grandi e piccini attendono di poter scartare con tanta emozione. Ma ci sono anche le comunissimedi ...

