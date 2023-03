(Di lunedì 20 marzo 2023) "Oggi abbiamo votato il primo via libera alle delibere per accogliere al Cimitero deldue grandi personalità di recente scomparse e molto amate daini, Maurizioe Sinisa

"Maurizio Costanzo è stato un grande protagonista del giornalismo e della televisione legatissimo a Roma, la sua città - aggiunge - Sinisa Mihajlovic, allenatore ed ex giocatore, è stato un grande ...

Le tombe di Costanzo e Mihajlovic al Verano di Roma - Lazio Agenzia ANSA

"Oggi abbiamo votato il primo via libera alle delibere per accogliere al Cimitero del Verano due grandi personalità di recente scomparse e molto amate dai romani, Maurizio Costanzo e Sinisa Mihajlovic ...Sinisa Mihailovic e Maurizio Costanzo saranno sepolti al cimitero monumentale del Verano. La commissione Ambiente ha approvato la proposta di delibera. Adesso la parola spetta all’Assemblea capitolina ...