Le regole d’oro del buon giornalista d’inchiesta – Intervista a Dino Giarrusso (Di lunedì 20 marzo 2023) Nel corso della mia avventura come podcaster, mi sono imbattuta in una delle interviste più significative per chi come me, aspira al mestiere del giornalista. Come inserto di un episodio dello storytelling Wonder Women dedicato alla talentuosa inviata televisiva del programma Le Iene Nadia Toffa, ho avuto il piacere di confrontarmi con l’On. Dino Giarrusso. Lui stesso è stato in passato una Iena, e quindi collega della giornalista bresciana, oltre che regista e sceneggiatore. Insomma, un vero appassionato di comunicazione. Nel corso dell’Intervista ha ricordato con parole di grande stima il suo legame con la Toffa. Lei, ormai membro confermato e consolidato del programma televisivo, gli avrebbe confidato, secondo quanto racconta Giarrusso, dei consigli molto utili per svolgere il ... Leggi su distantimaunite (Di lunedì 20 marzo 2023) Nel corso della mia avventura come podcaster, mi sono imbattuta in una delle interviste più significative per chi come me, aspira al mestiere del. Come inserto di un episodio dello storytelling Wonder Women dedicato alla talentuosa inviata televisiva del programma Le Iene Nadia Toffa, ho avuto il piacere di confrontarmi con l’On.. Lui stesso è stato in passato una Iena, e quindi collega dellabresciana, oltre che regista e sceneggiatore. Insomma, un vero appassionato di comunicazione. Nel corso dell’ha ricordato con parole di grande stima il suo legame con la Toffa. Lei, ormai membro confermato e consolidato del programma televisivo, gli avrebbe confidato, secondo quanto racconta, dei consigli molto utili per svolgere il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Halexyt : #Russia e la #Cina stanno letteralmente e figurativamente costruendo ponti; - Russia e Cina si schierano insieme p… - MarAlbCat : ??Spesso si pensa di delegare bene, ma non è così e si commettono errori che hanno conseguenze nei risultati e nei r… - startupvincente : Le 7 regole d’oro per la raccolta fondi da amici e familiari - saIva___ : @Fabio_Giordano Ma quale paragone… per favore…. State accostando un potenziale grande campione con un Pallone d’oro… - niccoloban1 : @mrk4m1 Dipende sempre razionalmente secondo quale etica. Una delle regole etiche più comuni sviluppate indipendent… -

Crollo di Credit Suisse: conseguenze e questioni in sospeso ...tribunale e metterli in prigione se violano palesemente le regole.celebre imprenditore Alfred Escher per finanziare un periodo d'...celebre imprenditore Alfred Escher per finanziare un periodo d'oro ... √ Marillion, il periodo Fish (dagli inizi al 1988) Comprensibilmente però c'era chi a queste regole non voleva ...di un gran numero di ragazzi che magari non hanno vissuto il periodo d'...numero di ragazzi che magari non hanno vissuto il periodo d'oro ... Thoeni: "Criticavano Tomba perché era di Bologna e figlio di papà. Era braccato dai media, come me" ... in quegli anni con continui cambi, per non parlare delle regole ...mia valanga si disgregò fra qualche problema di troppo dopo anni d'...si disgregò fra qualche problema di troppo dopo anni d'oro". ... ...tribunale e metterli in prigione se violano palesemente le.celebre imprenditore Alfred Escher per finanziare un periodo'...celebre imprenditore Alfred Escher per finanziare un periodo...Comprensibilmente però c'era chi a questenon voleva ...di un gran numero di ragazzi che magari non hanno vissuto il periodo'...numero di ragazzi che magari non hanno vissuto il periodo...... in quegli anni con continui cambi, per non parlare delle...mia valanga si disgregò fra qualche problema di troppo dopo anni'...si disgregò fra qualche problema di troppo dopo anni". ... Giornata Mondiale della Salute Orale: sicuri di lavare bene i denti Ecco le regole d'oro La Gazzetta dello Sport