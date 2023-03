Le polpette senza uova, ma con un ingrediente segrete e anti spreco! (Di lunedì 20 marzo 2023) Forse non lo sapete, o forse sì, in ogni caso è bene ricordare che le polpette si possono preparare anche senza uova! Se vi assale un desiderio irrefrenabile di portarle in tavola, ma in dispensa avete terminato quello che fino ad ora ritenevate essere un ingrediente indispensabile, mettetevi al lavoro comunque! Realizzerete dei bocconcini meravigliosi! Vi basterà sostituirle con… Non è ancora il momento di svelarvi il segreto per una riuscita da urlo. Curiose? Iniziamo! Le polpette senza uova: ingredienti e preparazione L’ingrediente segreto per polpette senza uova è il pane. Ammorbiditelo nel latte e porterete in tavola un capolavoro! Procuratevi, dunque: pane, 140 g carne macinata (mista o solo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 marzo 2023) Forse non lo sapete, o forse sì, in ogni caso è bene ricordare che lesi possono preparare anche! Se vi assale un desiderio irrefrenabile di portarle in tavola, ma in dispensa avete terminato quello che fino ad ora ritenevate essere unindispensabile, mettetevi al lavoro comunque! Realizzerete dei bocconcini meravigliosi! Vi basterà sostituirle con… Non è ancora il momento di svelarvi il segreto per una riuscita da urlo. Curiose? Iniziamo! Le: ingredienti e preparazione L’segreto perè il pane. Ammorbiditelo nel latte e porterete in tavola un capolavoro! Procuratevi, dunque: pane, 140 g carne macinata (mista o solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Barbarasbadata : RT @n1ptr0: ragazzi. Ma le polpette!? Dice che c'è tempo. Torno poco dopo con una torta vegana per non far morire di fame quella poveretta… - n1ptr0 : ragazzi. Ma le polpette!? Dice che c'è tempo. Torno poco dopo con una torta vegana per non far morire di fame quel… - NachoChri : @officialmaz Mi sa che il Napoli farà a polpette il Milan e il Benfica farà a polpette l'Inter. Col benefica il Nap… - geidiemme : I patetici e inutili sforzi di nascondere le loro inclinazioni fascisteggianti da parte degli esponenti di Fdi rico… - JirAnne : C’è una influencer sull’altro social che si definisce “Healthy foodblogger” chiaramente più che in sovrappeso e fa… -