Le nuove linee guida sull'orientamento: una sfida da affrontare adesso! Corso De Agostini (Di lunedì 20 marzo 2023) Settembre 2023 sembra lontano, ma è in realtà alle porte se pensiamo alla sfida che ci attende all'inizio del nuovo anno scolastico: dare attuazione alle nuove linee guida ministeriali sull'orientamento. Ad un appuntamento così importante e così delicato la scuola non può giungere impreparata e il momento di mettere in moto la riflessione collegiale e L'articolo .

