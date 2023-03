Le minacce a Crosetto e la Wagner dietro ai migranti erano bufale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 20 marzo 2023) Com’era prevedibile ora non se ne parla più. E pensare che un quotidiano ha avuto il coraggio di tenere la notizia per due giorni in prima pagina e qualcuno dei politici “competenti” si è stracciato le viti per esprimere “vicinanza” e per spargere “solidarietà” ai piedi del ministro all Difesa Guido. Nel frattempo il ministro – questo gli va riconosciuto – continuava a minimizzare la bufala dellache avrebbe incaricato il suo gruppo albanese ed estone (meno di 10 persone) per assassinare. Usare una tragedia umanitaria per aggiustare le piccole questioni personali è uno dei gesti più esecrabili che si possano immaginare È passato qualche giorno e sappiamo che non esiste nessun informativa all’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e all’Agenzia informazioni e sicurezza interna.aveva ...