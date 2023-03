"Le hanno dato brutti consigli": pesante accusa-vip, nel mirino Alessia Marcuzzi (Di lunedì 20 marzo 2023) Frecciata ad Alessia Marcuzzi. A togliersi qualche sassolino dalla scarpa è Eva Henger. L'ex modella non ha un bel ricordo della sua esperienza all'Isola dei Famosi. "Non la rifarei mai - ammette ai microfoni di Turchesando -. Non sono adatta. È stato un disastro, dall'inizio alla fine. È stata un'esperienza traumatica". E lo stesso vale per il Grande Fratello Vip: "Non lo farei. Me l'hanno proposto ma non mi interessano più i reality". Dietro anche alcune frizioni con qualche vip: "Adesso con questa età ho un altro atteggiamento, poi mi hanno deluso le persone. La cosa più dura è la convivenza, tutti vogliono essere protagonisti". Tra i personaggi famosi che l'hanno delusa c'è Alessia Marcuzzi: "Diciamo che non sono rimasta bene, la conoscevo da tanti anni. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Frecciata ad. A togliersi qualche sassolino dalla scarpa è Eva Henger. L'ex modella non ha un bel ricordo della sua esperienza all'Isola dei Famosi. "Non la rifarei mai - ammette ai microfoni di Turchesando -. Non sono adatta. È stato un disastro, dall'inizio alla fine. È stata un'esperienza traumatica". E lo stesso vale per il Grande Fratello Vip: "Non lo farei. Me l'proposto ma non mi interessano più i reality". Dietro anche alcune frizioni con qualche vip: "Adesso con questa età ho un altro atteggiamento, poi mideluso le persone. La cosa più dura è la convivenza, tutti vogliono essere protagonisti". Tra i personaggi famosi che l'delusa c'è: "Diciamo che non sono rimasta bene, la conoscevo da tanti anni. A ...

