Le due amiche sepolte dalla valanga mentre sciano fuoripista (Di lunedì 20 marzo 2023) Ieri è stato trovato e recuperato il corpo di una delle due sciatrici travolte da una valanga nel canale degli Spagnoli, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). Si tratta di una giovane di 25 anni, svedese. Risulta ancora dispersa un'altra...

