Lazio, Sarri raggiunge Eriksson, Inzaghi e Rossi per derby vinti (Di lunedì 20 marzo 2023) Con tre vittorie nella stracittadina Sarri raggiunge lo stesso numero di derby vinti sulla panchina della Lazio di Eriksson e Inzaghi Grosse soddisfazioni per la Lazio e Maurizio Sarri, usciti vincenti dalla sfida contro i cugini gialloRossi. Il tecnico toscano, con la sua terza vittoria nella stracittadina, raggiunge Sven Goran Eriksson, Simone Inzaghi e Delio Rossi, per numero di partite vinte. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LazioNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

