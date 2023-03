Lazio, Sarri: «Polemiche post derby? Non mi interessano, ma…» (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, il giorno dopo la vittoria del derby contro la Roma. I dettagli Maurizio Sarri è tornato sulla vittoria della Lazio nel derby in occasione del Gran Galà dello Sport. PAROLE – «Polemiche? Mi estraneo molto da queste storie. Non mi interessa quello che dicono gli avversari all’esterno, le motivazioni vanno trovate all’interno. La nostra squadra ieri era più focalizzata sull’obiettivo, questa era la sensazione. Abbiamo preso in mano la gara e giocare in superiorità numerica è stato un vantaggio. Il secondo posto lascia il tempo che trova. Nelle ultime cinque abbiamo recuperato 6/7 punti sulle squadre che avevamo davanti. Ne mancano tante alla fine e può succedere di tutto». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole di Maurizio, allenatore della, il giorno dopo la vittoria delcontro la Roma. I dettagli Maurizioè tornato sulla vittoria dellanelin occasione del Gran Galà dello Sport. PAROLE – «? Mi estraneo molto da queste storie. Non mi interessa quello che dicono gli avversari all’esterno, le motivazioni vanno trovate all’interno. La nostra squadra ieri era più focalizzata sull’obiettivo, questa era la sensazione. Abbiamo preso in mano la gara e giocare in superiorità numerica è stato un vantaggio. Il secondoo lascia il tempo che trova. Nelle ultime cinque abbiamo recuperato 6/7 punti sulle squadre che avevamo davanti. Ne mancano tante alla fine e può succedere di tutto». L'articolo proviene da ...

Sarri torna sul derby: nuova frecciata alla Roma ROMA - A margine dell'evento Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è tornto a parlare del derby vinto contro la Roma. Un match che ha generato risse e polemiche in campo. Queste le parole del tecnico dei biancocelesti: "Siamo contenti di..."

Lazio, Sarri raggiunge Eriksson, Inzaghi e Rossi per derby vinti Con tre vittorie nella stracittadina Sarri raggiunge lo stesso numero di Derby vinti sulla panchina della Lazio di Eriksson e Inzaghi. Grosse soddisfazioni per la Lazio e Maurizio Sarri, usciti vincenti dalla sfida contro i cugini giallorossi. Il tecnico toscano, con la sua terza vittoria nella stracittadina, raggiunge Sven Goran Eriksson, Simone Inzaghi.

Lazio, due giorni di riposo dopo il derby. Ma non per tutti Sarri ha concesso due giorni di riposo alla Lazio dopo la vittoria nel derby. Ciro Immobile però non sembra avere intenzione di fermarsi. Anche oggi a Formello il capitano biancoceleste era al lavoro.

Nazionale, l'agente di Zaccagni e Casale sulla mancata convocazione: "Giusto accettare le scelte di Mancini, ma mi piacerebbe che…" Qui c'è la vera crescita della squadra di Sarri, è in queste gare che sta costruendo la propria classifica".