Lazio, Sarri: “Mourinho è animale da spettacolo. Lotito? Da quando è senatore lo vedo meno” (Di lunedì 20 marzo 2023) Maurizio Sarri è intervenuto questa sera al Gran Galà dello sport di Castiglion Fiorentino ricevendo il premio dedicato al castiglionese Corrado Viciani. Il tecnico biancoceleste ha parlato di vari temi, primo tra tutti il “rivale concittadino” Josè Mourinho: “Lasciatelo stare, è un animale da spettacolo. È una persona di una simpatia straordinaria. Poi a tirarti dentro certo storie è il numero uno ma io non voglio entrare in queste storie”. Sarri ha qualche rimpianto sulla stagione in corso: “Con i gol di Immobile potevamo essere più avanti ma pazienza. La classifica oggi è fluida che non vi dà garanzie. Può succedere di tutto”. Sul calcio italiano: “Si può discutere su quanto il calcio di club incida sul calcio italiano perché delle squadre che sono ai quarti delle Coppe di calciatori italiani ce ne ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Maurizioè intervenuto questa sera al Gran Galà dello sport di Castiglion Fiorentino ricevendo il premio dedicato al castiglionese Corrado Viciani. Il tecnico biancoceleste ha parlato di vari temi, primo tra tutti il “rivale concittadino” Josè: “Lasciatelo stare, è unda. È una persona di una simpatia straordinaria. Poi a tirarti dentro certo storie è il numero uno ma io non voglio entrare in queste storie”.ha qualche rimpianto sulla stagione in corso: “Con i gol di Immobile potevamo essere più avanti ma pazienza. La classifica oggi è fluida che non vi dà garanzie. Può succedere di tutto”. Sul calcio italiano: “Si può discutere su quanto il calcio di club incida sul calcio italiano perché delle squadre che sono ai quarti delle Coppe di calciatori italiani ce ne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : LAZIO, SARRI A SPORTITALIA: 'Mourinho è un animale da spettacolo ma mi sta simpaticissimo' Ore 23.00 Sportitalia in… - MCriscitiello : SARRI A SPORTITALIA: 'Alla Lazio sto litigando per avere giocatori italiani. Il calcio italiano non è morto' @tvdellosport @AlfredoPedulla - d_arco75 : RT @LazioSpace: Maurizio #Sarri al termine del #GranGalàDelCalcio: ??? “Identità della #Lazio? Noi ci stiamo provando, non so se ci riuscir… - sportface2016 : #Sarri: “#Mourinho è animale da spettacolo. #Lotito? Da quando è senatore lo vedo meno” - L5Lorenzo : Sarri a vita nella Lazio che staranno con 0 trofei per sempre -