Lazio-Roma, tensione alle stelle. Luis Alberto: "Parlano troppo, ora si sentono incu**ti" (Di lunedì 20 marzo 2023) Lazio-Roma è certante uno dei Derby più attesi e concitati di tutto il campionato, e la giornata sportiva di ieri non ha fatto altro che confermarlo, ancora una volta. C'è stato tutto il corredo di sempre: caos, tensioni, cinque espulsioni in campo, frecciate e battibecchi dalla panchina, e non solo. Derby Lazio Roma, Eriksson torna allo Stadio Olimpico Lazio-Roma, derby nervoso e pieno di falli Oltre alla vittoria dei biancocelesti, per merito del goal di Zaccagni, arrivato al 65esimo minuto, insomma, ad avere la meglio non è stata solamente una squadra, ma la tensione generale, soprattutto a seguito del cartellino rosso estratto per Ibanez. Dopo di lui, ancora, anche le espulsioni di due membri dello staff e di Cristante e Marusic a gara finita. Non si sono fatti ...

Lazio - Roma: ecco che cosa si sono detti Mourinho e Lotito negli spogliatoi Le tensioni del finale di partita tra Roma e Lazio si sono trascinate anche negli spogliatoi. Finito il derby capitolino, vinto dalla Lazio per 1 - 0, c'è stato un battibecco animato tra Josè Mourinho e Claudio Lotito . Maurizio Sarri ... Roma, derby infiammato dentro e fuori lo stadio Come sempre accade, Lazio - Roma è considerata una partita a rischio per l'ordine pubblico. Per questo sono state schierate mille unità fin dalle prime ore del pomeriggio a Ponte Milvio, feudo ... Le tensioni del finale di partita trasi sono trascinate anche negli spogliatoi. Finito il derby capitolino, vinto dallaper 1 - 0, c'è stato un battibecco animato tra Josè Mourinho e Claudio Lotito . Maurizio Sarri ...Come sempre accade,è considerata una partita a rischio per l'ordine pubblico. Per questo sono state schierate mille unità fin dalle prime ore del pomeriggio a Ponte Milvio, feudo ... Lazio - Roma, Romagnoli e il litigio con Mancini: dove nasce il parapiglia La Lazio Siamo Noi Derby, questione di famiglia: il messaggio ironico di Chanel Totti ai tifosi laziali La Lazio ha battuto la Roma in un derby infuocato, che ha lasciato e lascerà strascichi. Il tecnico portoghese Mourinho e il presidente della Lazio Lotito sono arrivati quasi allo scontro negli ...