Lazio-Roma, proteste e marasma generale nel finale. Possibili sanzioni in arrivo? (Di lunedì 20 marzo 2023) Lazio e Roma si sono scontrate ieri pomeriggio, domenica 19 marzo, dalle ore 18.00. Un derby capitolino infuocato specialmente sul terreno di gioco. La stracittadina tra biancocelesti e giallorossi è sicuramente una delle partite più accese nel nostro campionato e in Europa. Un duello atavico quello tra le due compagini, che amiche non lo sono mai state. La partita tra gli uomini di Maurizio Sarri e quelli di José Mourinho è terminata con il risultato di 1-0 per i padroni di casa. La Lazio è riuscita ad imporsi grazie alla rete repentina e di rapina siglata da Mattia Zaccagni al 65esimo minuto di gioco. Un solo gol è bastato per regalare i 3 punti alla formazione del mister toscano. Adesso i biancocelesti, e fino al termine dell'attuale pausa dovuta alle sfide delle Nazionali, si trovano al 2° posto in classifica con 52 punti.

