Lazio-Roma, lo sfottò di Montesano: "Il cielo sopra Roma è biancoceleste, Ibanez uno di noi" (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – "Che te guardi? Il cielo sopra Roma è biancoceleste! E' sempre più 'smalling', Ibanez uno di noi!". E' lo sfottò del super laziale Enrico Montesano che all'Adnkronos commenta così la vittoria della sua Lazio nel derby capitolino per 1-0, con l'espulsione del Romanista Ibanez. "Meglio vincere il secondo derby che stare nella terza Coppa", ha poi ironizzato il popolare attore Romano, riferendosi all'eliminazione della squadra biancoceleste dalla Conference League. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

