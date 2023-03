Lazio-Roma | lite Lotito-Mourinho | cosa è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - MyGreatest11 : Roma vs Lazio 00/01 - Artur19827969 : RT @AllRoundLazio: Buongiorno a tutti, ma soprattutto a Roger Ibanez, Laziale vero!?? --- #Lazio #Roma #DerbyDiRoma - Max_883 : RT @AllRoundLazio: Buongiorno a tutti, ma soprattutto a Roger Ibanez, Laziale vero!?? --- #Lazio #Roma #DerbyDiRoma -

Le pagelle del derby: Zaccagni eroe, Luis un genio, Smalling tiene INCHIESTA PROCURA FEDERALE È nata una lite tra Mancini e Romagnoli (il giallorosso è uscito svestito dallo spogliatoio ...... per uno stadio incantevole per quanto è bianco e celeste, per una bolgia che si tramanda di padre in figlio quando laperde. Se poi perde contro laper loro è ancora più intrigante e da ...Il derby è (della). Uno a zero all'andata, identico risultato al ritorno. E il derby non fa per Ibañez , al terzo errore penalizzante nella partita che apesa di più: l'ammonizione dopo 8 minuti è stata forse ...

Mou: "Cosa guardi", Lotito: "Questa è casa mia, non puoi stare qui". E parte il parapiglia La Gazzetta dello Sport

18 marzo 2023: tutti gli articoli, le gallerie fotografiche e i video pubblicati sul giornale e su Repubblica.it ...LAZIO-ROMA 1-0 Vittoria di misura per i biancocelesti di Sarri in superiorità numerica per un'ora di gioco dopo l'espulsione di Ibanez Le foto di Lazio-Roma: spettacolo a 360°… Leggi ...