Lazio-Roma, la provocazione dei biancocelesti sui social: “Non c’è il terzo derby quest’anno?” (VIDEO) (Di lunedì 20 marzo 2023) “Non c’è il terzo derby quest’anno, vero?“. Recita così il post apparso sui profili social ufficiali della Lazio. Il giorno dopo il derby vinto contro la Roma, la società biancoceleste non perde occasione per prendere in giro i rivali cittadini. Nel VIDEO postato, infatti, sono raccolte delle dichiarazioni dei giocatori a fine partita. Prima Casale e Luis Alberto puntano il dito contro la Roma dicendo che “fa lo stesso show in ogni partita“, poi Romagnoli col sorriso dice: “Non c’è un altro derby quest’anno, giusto?“. Insieme alle voci dei protagonisti, presenti anche alcune immagini del derby, dal gol di Zaccagni all’esultanza della Curva. Di seguito il ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) “Non c’è il, vero?“. Recita così il post apparso sui profiliufficiali della. Il giorno dopo ilvinto contro la, la società biancoceleste non perde occasione per prendere in giro i rivali cittadini. Nelpostato, infatti, sono raccolte delle dichiarazioni dei giocatori a fine partita. Prima Casale e Luis Alberto puntano il dito contro ladicendo che “fa lo stesso show in ogni partita“, poignoli col sorriso dice: “Non c’è un altro, giusto?“. Insieme alle voci dei protagonisti, presenti anche alcune immagini del, dal gol di Zaccagni all’esultanza della Curva. Di seguito il ...

