Lazio-Roma, la Moviola del CorSport: Massa inadeguato e deludente, il Var assiste impotente (Di lunedì 20 marzo 2023) Giudizi contrastanti, sui quotidiani, in merito alla direzione di gara del derby capitolino Lazio-Roma, affidata all’arbitro Massa. Per la Moviola del CorSport Massa si è rivelato “inadeguato” e “deludente”. Il Var non ha potuto fare nulla: è stato costretto ad assistere impotente. Il Corriere dello Sport scrive: “Perché il designatore Rocchi aveva pensato ad un Romano (Doveri) per dirigere il derby? La risposta l’ha datal’inadeguato Massa. Tre mass confrontation, una addirittura fra le panchine intere, dicono tutto”. Sulla gestione dei cartellini da parte di Massa: “Ibañez in ritardo su Felipe Anderson: Massa estrae il primo giallo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) Giudizi contrastanti, sui quotidiani, in merito alla direzione di gara del derby capitolino, affidata all’arbitro. Per ladelsi è rivelato “” e “”. Il Var non ha potuto fare nulla: è stato costretto adre. Il Corriere dello Sport scrive: “Perché il designatore Rocchi aveva pensato ad unno (Doveri) per dirigere il derby? La risposta l’ha datal’. Tre mass confrontation, una addirittura fra le panchine intere, dicono tutto”. Sulla gestione dei cartellini da parte di: “Ibañez in ritardo su Felipe Anderson:estrae il primo giallo ...

