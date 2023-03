Lazio-Roma, il veleno nella coda. Squalifiche in vista? (Di lunedì 20 marzo 2023) Il diverso epilogo dell’antipasto europeo, le frecciate nelle dichiarazioni della vigilia e la posta in palio comunque elevata, in considerazione del comune obiettivo rappresentato dal posto in Champions. Tutto lasciava presagire... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 marzo 2023) Il diverso epilogo dell’antipasto europeo, le frecciate nelle dichiarazioni della vigilia e la posta in palio comunque elevata, in considerazione del comune obiettivo rappresentato dal posto in Champions. Tutto lasciava presagire...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - _Pedro17_ : Padroni di Roma. Avanti Lazio!!! ????????? @SerieA @OfficialSSLazio #ForzaLazio #LazioRoma #CMonEagles - sportface2016 : #Lazio, #Lotito: 'C'era un giocatore della Roma nudo che litigava, non mi è andata giù' - DiMarzio : #SerieA | @OfficialSSLazio, le parole di #Lotito sulla lite con #Mourinho - lazio_story : #FOTOGALLERY | #SerieA, #LazioRoma 1-0: il match negli scatti di @Giandomenico57 -