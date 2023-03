Lazio-Roma, gesto da non credere di Mancini contro Romagnoli: il retroscena (Di lunedì 20 marzo 2023) Oltre al derby d’Italia, è andato in scena anche il derby di Roma tra Lazio e Roma, che ha visto vincitrice la squadra biancoceleste grazie alla rete di Zaccagni. La partita si è accesa in particolar modo al triplice fischio. Il Corriere dello Sport riporta dei retroscena che riguardano Mancini e Romagnoli, con il difensore della Lazio che avrebbe esultato davanti allo spogliatoio della Roma. Discussione accesa tra Mancini e Romagnoli Lazio Roma ManciniSecondo alcune fonti anonime, Mancini, uscito senza vestiti dallo spogliatoi avrebbe insultato pesantemente Romagnoli. L’ex Milan avrebbe risposto in maniera vigorosa e da qui ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 marzo 2023) Oltre al derby d’Italia, è andato in scena anche il derby ditra, che ha visto vincitrice la squadra biancoceleste grazie alla rete di Zaccagni. La partita si è accesa in particolar modo al triplice fischio. Il Corriere dello Sport riporta deiche riguardanognoli, con il difensore dellache avrebbe esultato davanti allo spogliatoio della. Discussione accesa tragnoliSecondo alcune fonti anonime,, uscito senza vestiti dallo spogliatoi avrebbe insultato pesantementegnoli. L’ex Milan avrebbe risposto in maniera vigorosa e da qui ...

